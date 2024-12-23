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В Тобольске Роспотребнадзор закрыл бассейн на базе отдыха, где отравились дети

Роспотребнадзор обнаружил нарушения гигиенических требований по содержанию хлора в бассейне базы отдыха в Тобольске (Тюменская область), где отравились дети.

Фото: СУ СК России по Тюменской области

Фото: СУ СК России по Тюменской области

Как сообщили в надзорном ведомстве, по результатам проведенных лабораторных исследований проб воздуха и воды из чаши бассейна установлено несоответствие гигиеническим требованиям по содержанию хлора. «В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства деятельность бассейна временно приостановлена»,— говорится в сообщении.

О массовом отравлении на частной базе отдыха в Тобольске стало известно 21 декабря. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, после купания в бассейне парами хлора отравились двое взрослых и 15 детей. СКР предъявил владельцу базы отдыха обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Анастасия Лесникова

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