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В Геленджике создали 4 особо охраняемых природных территории

В Геленджике создали четыре новых особо охраняемых природных территории (ООПТ) регионального значения. Постановления об этом подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: perfectstock.ru

Фото: perfectstock.ru

Особо охраняемая природная территория — прибрежный природный комплекс Южно-Геленджикский — появится на площади более 349,4 га. Также в список ООПТ внесут памятники природы «Баркова дача» (площадь 100,5 га), «Джанхотский бор сосны пицундской» (2102,3 га) и «Щель Церковная» (537,6 га).

Для каждой новой особо охраняемой территории утвердят границы и режимы. Тем же постановлением правовой статус ООПТ снимают с памятников природы «Роща сосны пицундской», «Хотецайское насаждение сосны пицундской» и «Флиши» в связи с вхождением их в границы большей по площади ООПТ.

Татьяна Ручкина

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