В МЧС объяснили присутствие спасателей у Ростовского музтеатра

Пожарные, которых заметили ростовчане у здания Музыкального театра, обеспечивали безопасность новогодней губернаторской елки. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По информации пресс-службы правительства региона, праздничную программу увидели более тысячи детей из всех концов Ростовской области. С ребятами и их родителями пообщался врио губернатора Юрий Слюсарь.

Ранее жителей города взволновало появление экстренных служб и полиции у культурного учреждения.

Дмитрий Ковалевский