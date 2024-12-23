Матвея Сафонова встретили по обложке

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, пожалуй, впервые после перехода из «Краснодара» прошлым летом оказался в центре внимания прессы. В кубковой встрече с «Лансом» россиянин принес своей команде победу, отразив два пенальти в послематчевой серии. Чрезвычайно заметным его выступление в этом матче сделало попадание на первую полосу главной спортивной газеты Франции — L’Equipe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два отраженных российским вратарем Матвеем Сафоновым удара в серии пенальти вывели ПСЖ в 1/16 финала Кубка Франции

Фото: Jean Catuffe / Getty Images Два отраженных российским вратарем Матвеем Сафоновым удара в серии пенальти вывели ПСЖ в 1/16 финала Кубка Франции

Фото: Jean Catuffe / Getty Images

Тем, кто отвечает за освещение спортивных событий во Франции, не пришлось долго выбирать героя последнего футбольного уикенда. Им стал игрок, спасший главный клуб страны от вылета из кубка на стадии 1/32 финала — как раз той, с которой начинается путь любой команды высшего дивизиона. Так, на первой полосе понедельничного номера L’Equipe, крупнейшей спортивной газеты Франции, появился российский голкипер Матвей Сафонов. Ниже — подпись «хладнокровный вратарь».

И действительно, без помощи Сафонова ПСЖ в этот раз было не обойтись. Воскресный матч против «Ланса» был очень знакомой для ПСЖ историей. Историей о том, как растратить зря колоссальное игровое преимущество. Подобные сценарии, когда парижане владеют мячом, территорией и превосходят соперника по всем значимым статистическим показателям, но не могут воплотить этот перевес в голы, стали чуть ли не лейтмотивом сезона. Иногда такие матчи случались в чемпионате Франции, где ПСЖ, даже несмотря на их наличие, лидирует уверенно — хватает класса. Чаще они случались в Лиге чемпионов, где команда допустила достаточно осечек, чтобы после шести туров оставаться за пределами «зоны play-off».

Вот и в воскресенье ПСЖ добрые 70 минут соперника переигрывал вчистую. У Сафонова работы практически не было. Один рутинный сейв в первом тайме, один — во втором. Один эпизод с не слишком уверенной, на грани, игрой на выходе, когда россиянин кулаками снял мяч с головы набегавшего Пшемыслава Франковского. И один пропущенный мяч, в котором винить вратаря невозможно: мощный удар Абдукодира Хусанова с линии вратарской, пара рикошетов — и мяч влетел в сетку. Автор гола — Мбала Нзола.

Не проиграть в основное время ПСЖ помог быстрый ответный мяч, забитый вышедшим на замену Гонсалу Рамушем. Однако на большее ПСЖ не сподобился, и матч перешел в серию пенальти.

Тут-то Сафонов и заработал статус спасителя. Он отразил два одиннадцатиметровых: сначала отбил в перекладину попытку бившего четвертым Нзола, а затем справился с пятым ударом соперника, который исполнял Анди Диуф.

Отметили вклад Сафонова не только в прессе. Главный тренер ПСЖ испанец Луис Энрике назвал выступление вратаря «эффективным». Основной голкипер команды итальянец Джанлуиджи Доннарумма, не попавший в заявку из-за повреждения (в недавней встрече с «Монако» ему разбили лицо шипами), опубликовал в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографию, на которой на Сафонова сразу после победы запрыгивает полузащитник Витинья, и подписал ее словом «Да!».

Сам Сафонов на внимание отреагировал сдержанно. В микст-зоне он сказал журналистам, что себя лучшим игроком матча не считает, отметив, что «отражение пенальти — это работа вратаря». Спокойно он ответил и на вопросы о конкуренции с Доннаруммой. «Многие ставили на мне крест в первый год, когда узнали о трансфере в ПСЖ. Счастлив, что у меня получается играть. По качеству игры всегда можно сыграть лучше. Может быть, если бы я был лучше, я бы играл еще больше»,— заявил он в эфире Okko.

Между тем игрового времени у Сафонова действительно немало. В текущем сезоне он провел восемь матчей, три из которых завершил без пропущенных мячей. Для сравнения: у Доннаруммы выходов на поле — 16, а «сухих» матчей — 5. При этом третий вратарь ПСЖ Арнау Тенас пока не появлялся на поле совсем.

Обострили борьбу за звание первого номера ПСЖ несколько неубедительных выступлений итальянца. На его совести оказались важнейшие голы, пропущенные в матчах Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» и мадридского «Атлетико». Впрочем, и у Сафонова играть безупречно пока не получается. Можно вспомнить хотя бы его результативную ошибку в игре с «Баварией».

Словом, конкуренция между двумя вратарями ПСЖ по-настоящему напряженная. Свидетельствовал об этом уже ноябрьский разбор той же газеты L’Equipe. В нем полно тренерских наблюдений Луиса Энрике, на основе которых напрашивается один вывод. Доннарумма в иерархии выше, но не настолько выше, как казалось перед началом сезона.

Роман Левищев