Главные новости за 21 декабря. Ростов-на-Дону и область

На окраине Пролетарска обнаружили гуманитарный груз для участников СВО, сваленный в кучу. Он собирался в детских и образовательных учреждениях Ростовской области. Волонтеры уже собрали упаковки, проводится проверка.

Директор нового ростовского автовокзала «Центральный» Алена Беликова возглавит министерство транспорта Ростовской области. По словам источника «Ъ-Ростов», знакомого с ситуацией, решение уже принято.

В донской столице пройдут отключения электричества с 23 по 27 декабря. Света частично не будет в Первомайский и Пролетарском районах города, а также центре.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл АГУ-«Адыиф» в последнем матче 2024 года со счетом 19:39. Игра состоялась на гостевой площадке в Майкопе.

Средняя стоимость автомобильного бензина в Ростовской области в очередной раз повысилась. По данным Росстата, цена достигла 61,84 руб. за литр.

В Ростовской области произошла авария со смертельным исходом. Водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Рено Флюенс». В результате погибли два человека.

Сотрудники Гидрометцентра оценили уровень радиации в донском регионе. Около Ростовской АЭС сила ионизирующего излучения находится на уровне 0,11– 0,16 микрозиверт в час, что соответствует норме.