Министром транспорта Ростовской области станет директор автовокзала «Центральный»

Директор нового ростовского автовокзала «Центральный» Алена Беликова возглавит министерство транспорта Ростовской области. По словам источника «Ъ-Ростов», знакомого с ситуацией, решение уже принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт «Лидеры России» Фото: Сайт «Лидеры России»

Автовокзал «Центральный» начал работу летом текущего года на месте бывшего ростовского аэропорта. Здание аэровокзала на ул. Шолохова принадлежит компании «Группа Агроком» Ивана Саввиди. В рамках проекта туда была перенесена часть межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов, проходящих через Ростов. Инвестиции «Группы Агроком» в реконструкцию объекта под новые нужды превысили 1 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об отстранении от должности министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. 27 ноября суд в Ростове избрал чиновнику меру в виде заключения под стражу до 24 января в связи с обвинением по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия, боеприпасов). В ходе обыска у экс-министра был обнаружен пистолет Colt.

5 декабря центральный аппарат СКР предъявил ему обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК), сумма которой составила 27 млн руб.

Ева Китаева