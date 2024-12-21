Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 18:22

В ДТП с «Мерседесом» погибли отец и сын в Ростовской области

Днем, 21 декабря, на 80 км + 400 м автодороги «Ростов-Ставрополь» в Егорлыкском районе произошла авария со смертельным исходом, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Госавтоиспекция Ростовской области

Фото: Госавтоиспекция Ростовской области

По предварительным данным, 50-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Рено Флюенс».

В результате ДТП погибли водитель «Рено Флюенс» и его 14-летний сын. Кроме того, получила травмы пассажирка «Мерседеса», она была доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.

Анастасия Казуков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...