В ДТП с «Мерседесом» погибли отец и сын в Ростовской области

Днем, 21 декабря, на 80 км + 400 м автодороги «Ростов-Ставрополь» в Егорлыкском районе произошла авария со смертельным исходом, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоиспекция Ростовской области Фото: Госавтоиспекция Ростовской области

По предварительным данным, 50-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Рено Флюенс».

В результате ДТП погибли водитель «Рено Флюенс» и его 14-летний сын. Кроме того, получила травмы пассажирка «Мерседеса», она была доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.

Анастасия Казуков