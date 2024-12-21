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обновлено 20:44

На свалке в Пролетарске обнаружили гуманитарный груз для бойцов СВО

Утром, 20 декабря, на окраине Пролетарска дорожники обнаружили гуманитарный груз для участников СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале «Наша неделя. Пролетарск» авторства Леонида Заплаткина.

Фото: Telegram-канал «Наша неделя. Пролетарск»

Фото: Telegram-канал «Наша неделя. Пролетарск»

По информации канала, гумпомощь, которая была «свалена в кучу», состояла из питьевой воды и различных продуктов питания — консервов, печенья, конфет, чая. Груз собирался в детских и образовательных учреждениях Песчанокопского района. Отправителей указали на наклейках ящиков.

Автор направил эту информацию в приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич подтвердил в своем Telegram-канале факт обанружения груза на свалке. По его словам, волонтеры уже собрали упаковки, проводится проверка.

Анастасия Казуков

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