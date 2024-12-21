Гидрометцентр дал оценку уровню радиации в Ростовской области

Сотрудники Гидрометцентра оценили уровень радиации в Ростовской области. Данные опубликованы на сайте Северо-Кавказского управления по мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По состоянию на 20 декабря на территории радиационно-опасных объектов Южного федерального округа мощность гамма-излучения варьируется от 0,09 до 0,16 микрозиверт в час, что соответствуют норме.

Рядом с Ростовской атомной электростанцией сила ионизирующего излучения находится на уровне 0,11– 0,16 микрозиверт в час. Показатели не превышают естественный радиационный фон, отмечают специалисты.

Как сообщал «Ъ-Ростов», в Ростовской области планируют строительство еще одной АЭС. Первые два блока намерены запустить в 2036-2039 годах. Мощность объекта составит 2400 МВт.