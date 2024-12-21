В Ростовской области вновь выросли цены на бензин

За неделю, с 10 по 16 декабря 2024 года, средняя стоимость автомобильного бензина в Ростовской области в очередной раз повысилась. По данным Росстата, цена достигла 61,84 руб. за литр. При этом по состоянию на 9 декабря она составляла 61,52 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сильнее всего подорожало топливо марки АИ-98 — на 59 коп., до 78, 74 руб. за литр. Бензин марки АИ-95 на заправках области в среднем обойдется в 61,8 руб. за литр, увеличение стоимости составило 28 коп. Цена бензина АИ-92 выросла на 25 коп. — до 55, 57 руб.за литр.

Также за неделю повысилась цена дизельного топлива на 41 коп., составив 65, 34 руб. за литр.

Цены на бензин выросли по всей территории ЮФО на 24 коп. В среднем литр топлива в округе стоит 62,74 руб.

Анастасия Казуков