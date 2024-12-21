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Коммерсантъ FM
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МЧС: в Краснодарском крае надо расчистить 54 км берега после разлива топлива

МЧС продолжает очищать береговую линию в Краснодарском крае, загрязненную топливом после крушения двух танкеров. От загрязнений нужно очистить 54 км, сообщило ведомство.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По оценке МЧС, в Анапе загрязнено 44 км берега, в Темрюкском районе — 10 км. На месте работают более 6 тыс. человек, привлечено свыше 300 единиц техники. Волонтерам удалось спасти 256 птиц.

15 декабря из-за шторма анкеры в Керченском проливе потерпели крушение «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. У первого судна оторвало носовую часть, второе село на мель. Капитана «Волгонефть-212» отправили в СИЗО, второго капитана — под домашний арест. Их обвиняют в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

К 20 декабря волонтеры и сотрудники экстренных служб собрали более 3,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. В тот же день на «Волгонефть-212» произошла еще одна утечка мазута. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что сбор нефтепродуктов с пляжей Черноморского побережья может занять около месяца.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Мазуту не дадут залечь на дно».

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