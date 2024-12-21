Глава Кубани отвел месяц на сбор нефтепродуктов с побережья

Сбор нефтепродуктов с пляжей черноморского побережья после разлива топлива с танкеров может занять около месяца, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По оценке МЧС, необходимо освободить от загрязнений 54 км береговой полосы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Я думаю, примерно месяц, не больше (уйдет на сбор нефтепродуктов.— "Ъ")... Но дальше, мы должны все понимать, процесс не остановится, потому что периодически море будет все время выбрасывать и выбрасывать нефтепродукты»,— сказал губернатор каналу «Звезда».

В апреле—мае на фоне потепления тяжелая фракция станет подниматься со дна, поэтому надо успеть собрать ее, пока она в море, уточнил господин Кондратьев. Он назвал наиболее загрязненные участки берега — почти 1 км на Благовещенской косе в Анапе и поселок Витязево (около 3 км). Слой топлива там — от 10 до 15 см.

«Течение было таково, что именно туда был особый наплыв нефтепродуктов, там они были выброшены морем на берег»,— сказал губернатор. Он заверил, что топливо отправляют на уничтожение в специальные компании «без вреда для экологии».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. У первого судна оторвало носовую часть, второе село на мель в районе порта Тамань. Один человек погиб, остальных эвакуировали. Количество попавшего в море мазута оценивается не менее чем в 3 тыс. т.

Подробности — в публикации «Ъ» «Мазуту не дадут залечь на дно».