Главные новости за 17 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В Анапе ввели режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию после нескольких аварий с участием танкеров в акватории Черного моря.

Кубанские экологи оценили в 30–50 млрд руб. ущерб от разлива нефтепродуктов в Черном море.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что скопление нефтепродуктов сосредоточено в трех местах — на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской.

Также губернатор заявил об отсутствии угрозы для курортного сезона 2025 года после разлива нефтепродуктов.

Днем 17 декабря еще один — третий по счету — танкер «Волгонефть» подал сигнал бедствия вблизи порта «Кавказ».

Загрязнение нефтепродуктами затронуло ключевую для трех видов китообразных зону Черного моря, заявил научный сотрудник РАН Дмитрий Глазов.

Три жительницы Краснодара погибли во время пожара в одном из частных домов в станице Елизаветинской. Огонь охватил 100 кв. м.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства полицейского и его жены в Белореченске. Подозреваемого в убийстве, Дмитрия Фешенко, объявили в федеральный розыск.

Новым руководителем УФСБ России по Краснодарскому краю назначен Леонид Михайлюк. До назначения на Кубань он возглавлял управление по Крыму и Севастополю.

ФАС выявила картельный сговор на торгах по строительству, ремонту и реконструкции дорог в Краснодарском и Ставропольском краях. Общая сумма спорных контрактов составила почти 15 млрд руб.

Московский суд постановил взыскать с бывшего топ-менеджера краснодарского банка «Крыловский» Натальи Никонович 6 млрд руб. в счет государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Группа компаний «Основа» перенесла открытие термального комплекса «Термолэнд» в ТРК OZ Молл в Краснодаре с четвертого квартала 2024 года на март-апрель 2025 года.

Следственный департамент МВД отклонил ходатайство защиты о разрешении находящейся под домашним арестом Янине Копайгородской, супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, посещать церковные службы.

В Сочи на железнодорожные пути из-за сильных затяжных дождей и переувлажнения почвы сошли селевые массы.

На улице Московской в Краснодаре завершили работы по ремонту коллектора. Рабочие приступили к укладке трамвайных путей, параллельно подготавливая полотно к пуску вагонов.