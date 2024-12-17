Глава Кубани: разлив нефтепродуктов не повлияет на курортный сезон

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в беседе с журналистами заявил об отсутствии угрозы для курортного сезона 2025 года после разлива нефтепродуктов в результате ЧП с танкерами. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев / telegram Фото: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев / telegram

Представитель одного из пансионатов станицы Благовещенской подтвердил, что последствия разлива будут устранены до приезда отдыхающих.

Как сообщает «АиФ Кубань» со ссылкой на завкафедрой нефтяной геологии КубГУ Татьяну Любимову, зимние условия способствуют эффективной ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. По словам эксперта, холодная вода препятствует их распространению, а природная система успеет частично самоочиститься до начала курортного сезона.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края заявил о приостановке работ по ликвидации загрязнения на побережье Темрюкского района и Анапы до 8 утра из-за темного времени суток. Завтра, 18 декабря, количество участников очистки планируют увеличить до 1 тыс. человек, а число единиц техники удвоить. Спасатели намерены очистить дополнительные 5–10 км прибрежной зоны.

Специалисты Морспасслужбы и МЧС России продолжат уборку загрязненного грунта с береговой линии от поселка Веселовка до села Витязево. Береговой операционный центр ведет непрерывное моделирование ситуации, а спутниковый мониторинг позволяет оперативно выявлять новые нефтяные пятна в Черном море и прибрежной акватории.

Подробнее — в материале «Экология пошла пятнами».

Нурий Бзасежев