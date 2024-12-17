На улице Московской в Краснодаре укладывают трамвайное полотно

На улице Московской в Краснодаре завершили работы по ремонту коллектора. Рабочие приступили к укладке трамвайных путей, параллельно подготавливая полотно к пуску вагонов, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Краснодар Водоканал» Фото: «Краснодар Водоканал»

На участке работают 12 специалистов и семь единиц техники. Завершение работ потребует около пяти часов для восстановления трамвайного пути.

С 18 декабря изменится схема движения на ул. Московской. Трамваи № 1, 5, 8, 15, 21 и 22 вернутся к привычному графику, а автобусный маршрут № 0 сойдет с маршрута.

Аварийно-восстановительные работы велись круглосуточно. Специалисты «Краснодар Водоканал» устранили повреждение на трубопроводе диаметром 1000 мм длиной более 13 метров. Также была произведена промывка 200 метров канализационных сетей, из которых извлечено 22 кубометра мусора.

После восстановительных работ изменится схема автомобильного движения. На участке ул. Московской от Зиповской до 40-летия Победы откроется одна полоса для движения, а двустороннее движение в этом районе будет отменено.

Нурий Бзасежев