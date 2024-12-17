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Новым главой УФСБ по Краснодарскому краю стал Леонид Михайлюк

Новым руководителем УФСБ России по Краснодарскому краю назначен Леонид Михайлюк. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что за счет совместной работы властей и органов безопасности Краснодарский край является одним из самых комфортных для жизни, ведения бизнеса, а также отдыха. Глава края подчеркнул, что жители должны всегда чувствовать себя уверенно.

Леонид Михайлюк служит в ФСБ около 40 лет. С 1984 года он работал в органах безопасности на Дальнем Востоке и в Адыгее. Несколько лет после этого возглавлял УФСБ России по Вологодской области, затем по Калининградской. В 2018 году его назначили начальником УФСБ России по Крыму и Севастополю. Имеет много государственных и ведомственных наград.

Татьяна Ручкина

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