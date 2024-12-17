В Сочи на железную дорогу сошел сель

В Сочи на железнодорожные пути из-за сильных затяжных дождей и переувлажнения почвы сошли селевые массы. Как сообщает пресс-служба СКЖД, приостановлено движение по одному пути на перегоне Дагомыс — Путевой Пост.

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Движение осуществляется по второму пути. Задержки пассажирских поездов не превышают 10 минут, утверждают в СКЖД.

На место направили восстановительный поезд. Последствия непогоды на месте устраняют более 40 железнодорожников и спецтехника.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на 1956-м км перегона произошел сход грязекаменной массы объемом около 300 кубометров. Погибших и пострадавших нет. Завершить работы по уборке грунта планируют к 21:00 по мск.

Татьяна Ручкина