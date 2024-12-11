Песков заявил, что Кремлю неизвестно о казни двоюродного брата Асада в Сирии

Кремль не обладает информацией о публичной казни двоюродного брата сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада — Сулеймана Асада. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает следить за ситуацией в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сулейман Аль-Асад

Фото: @Omar_Madaniah Сулейман Аль-Асад

Фото: @Omar_Madaniah

«Мы не располагаем информацией. Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Будем дальше очень внимательно смотреть, конечно же, и исходить из тех реалий, которые складываются на земле»,— подчеркнул господин Песков во время пресс-кола.

Издание Alkhali24 сообщило ранее, что тело Сулеймана Асада нашли в тюрьме в сельской местности в Латакии. Утверждается, что он был руководителем Национальных сил обороны, от действий которых «десятилетиями страдали сирийские граждане». Alkhali24 находится на колумбийском домене и пишет в основном о хайтеке.

Вооруженная оппозиция Сирии начала наступление в провинциях Алеппо и Идлиб 27 ноября. К 7 декабря они захватили ряд городов, в том числе Алеппо, Деръа, Хаму, Хомс и Дейр-эз-Зор. 8 декабря оппозиционные силы вошли в Дамаск, Башар Асад снял с себя президентские полномочия и покинул страну. Также Израиль начал наносить удары по сирийской территории. 9 декабря ЦАХАЛ выдвинулся за пределы буферной зоны на границе с Сирией вне Голанских высот.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».