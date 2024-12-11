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Коммерсантъ FM
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Песков заявил, что Кремлю неизвестно о казни двоюродного брата Асада в Сирии

Кремль не обладает информацией о публичной казни двоюродного брата сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада — Сулеймана Асада. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает следить за ситуацией в стране.

Сулейман Аль-Асад

Сулейман Аль-Асад

Фото: @Omar_Madaniah

Сулейман Аль-Асад

Фото: @Omar_Madaniah

«Мы не располагаем информацией. Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Будем дальше очень внимательно смотреть, конечно же, и исходить из тех реалий, которые складываются на земле»,— подчеркнул господин Песков во время пресс-кола.

Издание Alkhali24 сообщило ранее, что тело Сулеймана Асада нашли в тюрьме в сельской местности в Латакии. Утверждается, что он был руководителем Национальных сил обороны, от действий которых «десятилетиями страдали сирийские граждане». Alkhali24 находится на колумбийском домене и пишет в основном о хайтеке.

Вооруженная оппозиция Сирии начала наступление в провинциях Алеппо и Идлиб 27 ноября. К 7 декабря они захватили ряд городов, в том числе Алеппо, Деръа, Хаму, Хомс и Дейр-эз-Зор. 8 декабря оппозиционные силы вошли в Дамаск, Башар Асад снял с себя президентские полномочия и покинул страну. Также Израиль начал наносить удары по сирийской территории. 9 декабря ЦАХАЛ выдвинулся за пределы буферной зоны на границе с Сирией вне Голанских высот.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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