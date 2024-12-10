«Аль-Арабия»: Хамас передал Египту список израильских заложников в секторе Газа

Палестинское движение «Хамас» могло передать представителям Египта список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия». Ни «Хамас», ни египетская сторона факт передачи такого списка не подтвердили.

По данным источников, посредники ведут переговоры о возможности перемирия и оказывают давление на Израиль с целью вывода войск из Филадельфийского коридора (участок на границе между Египтом и Газой). Контроль над КПП Рафах должен перейти к Палестинской национальной администрации.

В свою очередь, телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщал, что вчера, 9 декабря, израильская делегация прибыла в столицу Египта для переговоров с египетской стороной об условиях возможного перемирия в Газе. Незадолго до этого в Каире побывала делегация «Хамаса»: 8 декабря ее представители обсудили с главой Управления общей разведки Египта Хасаном Махмудом Рашадом прекращение огня в палестинском анклаве и вопросы послевоенного управления этой территорией.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено гуманитарное перемирие в Газе, которое продлилось неделю. За это время удалось освободить 110 заложников, но режим прекращения огня был нарушен 1 декабря.

За последнюю неделю переговоры активизировались: Катар вернулся к роли посредника, от которой отказался месяц назад. Израильские официальные лица сообщают об «интенсивном дипломатическом процессе», который может привести к перемирию и освобождению заложников. По последним данным Израиля, в заложниках у «Хамаса» и его союзников находятся 100 человек. Движение утверждает, что не менее 33 удерживаемых в анклаве лиц погибли, еще несколько заложников пропали без вести.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Газу готовят к инаугурации».