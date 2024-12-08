Катар возобновил посредничество между Израилем и «Хамасом»

Представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что страна возобновила посредничество для урегулирования конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас». О приостановке посреднических усилий Дохи стало известно в начале ноября.

«Да, мы возобновили посредничество»,— сказал представитель МИД Катара агентству ТАСС. Ранее ведомство не сообщало о восстановлении страны в роли посредника.

9 ноября Reuters и AFP со ссылкой на источники писали, что Катар отказался от роли посредника в урегулировании конфликта в секторе Газа. Решение было обосновано отсутствием заинтересованности сторон в добросовестных переговорах. Собеседники AFP тогда говорили, что Доха возобновит посредничество только в том случае, если Израиль и «Хамас» продемонстрируют «искреннюю заинтересованность в возобновлении переговоров».

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Газу готовят к инаугурации».