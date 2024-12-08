«РИА Новости»: Россия запросила экстренные консультации Совбеза ООН по Сирии

Источники «РИА Новости» в ООН сообщили, что Россия запросила провести 9 декабря, во вторник, экстренные консультации Совбеза ООН. Собеседники агентства утверждают, что запрос российской стороны касается событий в Сирии, где 8 декабря исламисты заняли столицу, а президент Башар Асад ушел с должности и покинул страну.

Как сообщает «РИА Новости», докладчиками должны выступить заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло и заместитель генсека Всемирной организации по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. Консультации Россия запросила на вторую половину дня.

Сегодня, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Премьер Сирии Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад ушел в отставку и покинул страну. Некоторое время о местонахождении бывшего сирийского лидера не было известно. Источники Reuters допускали его гибель в авиакатастрофе. Однако позднее источник ТАСС в Кремле сообщил что господину Асаду предоставили убежище в России, он прибыл с семьей в Москву.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».