Посольство посоветовало россиянам в Сирии не выходить на улицу

Российское посольство в Сирии заявило, что сотрудники дипмиссии в Дамаске находятся в безопасности. Как сообщила пресс-служба посольства «РИА Новости», миссия не получала сообщений о пострадавших в Сирии россиянах. Однако всем гражданам РФ, находящимся сейчас в стране, рекомендуется без необходимости не выходить на улицу.

Сегодня, 8 декабря, в столицу Сирии Дамаск вошли антиправительственные войска. Исламисты ввели в городе комендантский час с 16:00 до 5:00. Как сообщил МИД России, президент Сирии Башар Асад провел переговоры с исламистами и ушел с поста президента. Утверждалось, что он покинул страну. Однако местонахождение господина Асада неизвестно. Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в его задержании.

По данным СМИ, сейчас в стране идут переговоры между оставшимися в Сирии членами правительства и антиправительственными силами, контролирующими Дамаск. Сирийский премьер Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о необходимости проведения свободных выборов. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. МИД РФ заявил, что находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».