На месте будущего училища связи в Новочеркасске заложили первый камень

В Новочеркасске началось строительство высшего военного командного училища связи. В закладке символического камня приняли участие вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ро Фото: пресс-служба правительства Ро

Учебное заведение планируют открыть 1 сентября 2026 года. Будут построены учебные корпусы, общежития, спортзал, поликлиника. Ежегодно училище будет выпускать 200 офицеров-связистов, а единовременно здесь будут обучаться 1125 курсантов. Срок подготовки специалистов — пять лет.

Новочеркасское военное училище связи передислоцировали на донскую землю из Мурома в 1964 году. В 2011 году оно прекратило свое существование.

Дмитрий Ковалевский