Власти Тюмени рассматривают ввод платного входа на пляж у озера Круглое

Администрация Тюмени рассматривает введение платного входа на пляж у озера Круглое, рассказал мэр Максим Афанасьев в ходе прямой линии. «Есть мнение, что если это будет городской пляж, он будет бесплатный. Мы еще не ответили себе на этот вопрос, потому что все, что бесплатно, начинает перезаполняться, емкость будет не вмещать желающих, когда придут тысячи людей»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Афанасьев не исключил, что городские власти ограничатся введением платных услуг на территории пляжа. «Возможно будет плата только за сервисы, использование оборудования: лежаков, туалетов, а сама пляжная зона и выход к воде будут общедоступными и бесплатными»,— добавил мэр.

Напомним, открытие пляжа на озере Круглое в Тюмени запланировано на 1 июня 2025 года. Площадь объекта составит порядка 12 тыс. кв. м., протяженность — 150-200 м. В его зоне появятся туалет, раздевалки, вышка для спасателей, прочая инфраструктура и наполнение пока в разработке. Сейчас территорию чистят от дикорастущих растений, позднее на пляж подвезут тюменский песок среднего размера. Максимальная глубина Круглого составляет 13 м.

Контракт на обустройство пляжа власти Тюмени заключили с компанией СКВ («Строительная компания всестройпроект»). Отмечалось, что финальная стоимость работ на озере составит 7,9 млн руб. В ноябре директор департамента финансов и налоговой политики мэрии Артем Катренко сообщил, что на работы по обустройству пляжа планируется направить 14 млн руб. По словам Максима Афанасьева, пляж будет запущен «в пилотном варианте». Мэр заверил, что после получения дополнительных средств и отзыва горожан работы на объекте будут продолжены.

Василий Алексеев