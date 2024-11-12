Обустройством пляжа на озере Круглое в Тюмени займется компания СКВ

Компания СКВ («Строительная компания всестройпроект») будет заниматься обустройством пляжа на озере Круглое в Тюмени, следует из информации на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «СКВ» зарегистрировано в Тюмени, его основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий, компания также является активным участником госзакупок — она заключила более 150 контрактов на общую сумму свыше 693 млн руб. Учредителем и генеральным директором компании является Константин Скорынин.

Напомним, финальная стоимость работ на озере составит 7,9 млн руб. при начальной стоимости контракта в 10,1 млн руб. Подрядчик должен обустроить пляж до 1 мая следующего года. Он расчистит участок от кустарников и мелколесья, вывезет мусор, засыпет территорию песком и сделает дороги.

Ирина Пичурина