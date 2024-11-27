Пляж на озере Круглое в Тюмени откроется в начале лета 2025 года

Открытие пляжа на озере Круглое в Тюмени запланировано на 1 июня 2025 года, сообщил порталу 72.ru замруководителя Ленинского округа Илья Махарашвили. Он появится ближе к улице Мельникайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fireresort.ru Фото: fireresort.ru

Площадь пляжа составит порядка 12 тыс. кв. м, протяженность — 150-200 м. В его зоне появятся туалет, раздевалки, вышка для спасателей, прочая инфраструктура и наполнение пока в разработке. Сейчас территорию чистят от дикорастущих растений, позднее на пляж подвезут тюменский песок среднего размера. Максимальная глубина Круглого составляет 13 м.

При этом приехать на пляж на машине будет нельзя, иначе он не будет соответствовать понятию «экопляжа»: посетителям будут предлагать оставить автомобили на парковке под трехуровневой развязкой и дойти до места отдыха пешком.

Напомним, обустройством пляжа на озере Круглое будет заниматься компания СКВ («Строительная компания всестройпроект»). Финальная стоимость работ на озере составит 7,9 млн руб., подрядчик должен обустроить пляж до 1 мая следующего года.

Ирина Пичурина