В Тюмени обустроят городской пляж на озере Круглое за 7,9 млн рублей

Администрация Тюмени нашла подрядчика для обустройства городского пляжа на озере Круглое. Согласно данным портала госзакупок, финальная стоимость работ — 7,9 млн руб. При этом начальная стоимость контракта составляла 10,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Подрядчик должен обустроить пляж до 1 мая следующего года. Он расчистит участок от кустарников и мелколесья, вывезет мусор, засыпет террриторию песком и сделает дороги.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, в Тюмени планируют обустроить городской пляж на Нижнем Кривом озере. Общая площадь пляжа составит 1,6 га, на нем будет удобный песчаный подход к воде, рядом с ним есть зеленая зона.

Напомним, в августе губернатор Тюменской области Александр Моор говорил, что в регионе проанализировали 57 возможных для размещения пляжей мест у рек, прудов и озер в 18 муниципалитетах, однако все они не прошли требования Роспотребнадзора. «Даже при наличии физической возможности устройства пляжа, неглубокого, чистого дна, качество воды не позволяет сделать официальный пляж. Поэтому большинство мест по этому критерию были забракованы»,— пояснил он.

Виталий Красиков