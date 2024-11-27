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В Тюмени на обустройство пляжа у озера Круглое направят 14 млн рублей

В Тюмени на работы по обустройству городского пляжа у озера Круглое в 2025 году планируется направить 14 млн руб., рассказал директор департамента финансов и налоговой политики мэрии Артем Катренко в ходе выступления на заседании Тюменской городской думы. Соответствующая сумма заложена в проекте городского бюджета, который поддержало большинство депутатов.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Жители города давно ждали появление организованного, обустроенного и безопасного муниципального пляжа. В целях обеспечения безопасности муниципального пляжа будет проведено обследование и очистка дна водоема, установлен спасательный пост с вышкой, организовано дежурство трех спасателей в течение всего купального сезона»,— сказал господин Катренко.

Ранее заместитель руководителя Ленинского округа Илья Махарашвили сообщил, что открытие пляжа на озере Круглое в Тюмени запланировано на 1 июня 2025 года. Площадь объекта составит составит порядка 12 тыс. кв. м., протяженность — 150-200 м. В его зоне появятся туалет, раздевалки, вышка для спасателей, прочая инфраструктура и наполнение пока в разработке. Сейчас территорию чистят от дикорастущих растений, позднее на пляж подвезут тюменский песок среднего размера. Максимальная глубина Круглого составляет 13 м.

Контракт на обустройство пляжа власти Тюмени заключили с компанией СКВ («Строительная компания всестройпроект»). Отмечалось, что финальная стоимость работ на озере составит 7,9 млн руб.

Василий Алексеев

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