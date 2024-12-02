В Курской области подано более 25 тыс. заявлений на жилищные сертификаты

Жители приграничных районов Курской области подали более 25 тыс. заявлений на получение жилищных сертификатов взамен утраченного из-за боевых действий жилья. Губернатор Алексей Смирнов сообщил, что на сегодня, 2 декабря, власти выдали почти 3 тыс. сертификатов.

Выдача жилищных сертификатов переселенцам из приграничных районов началась в августе. Через две недели после вторжения в регион вооруженных сил Украины (ВСУ) власти отчитались о выдаче 194 сертификатов. В начале ноября жители Суджанского и Большесолдатского районов вышли на несанкционированные митинги в центре Курска с жалобами на отсутствие помощи в приобретении жилья. После этого чиновники провели несколько встреч с переселенцами. С 12 ноября власти выдали 505 жилищных сертификатов. Первоочередное право на их получение имеют семьи участников специальной военной операции, ветераны, многодетные семьи и инвалиды.

По словам господина Смирнова, также переселенцам начали выплачивать первые компенсации за аренду жилья. По 40 тыс. руб. получат семьи, в которых воспитывается как минимум трое детей, и по 20 тыс. руб.— все остальные. Губернатор подчеркнул, что власти также оказывают поддержку тем, кто остался в приграничных районах. Для обеспечения их безопасности чиновники начали раздавать огнетушители. Сейчас региональное правительство совместно с федеральным центром разрабатывает программу восстановления территорий, которые в данный момент заняты ВСУ.

Боестолкновения в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС. Ранее сенатор от региона Алексей Кондратьев сообщал, что после вторжения приграничные районы покинули 160 тыс. человек. Примерно 50 тыс. уже вернулись.

Сергей Толмачев, Воронеж