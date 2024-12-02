Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Курской области подано более 25 тыс. заявлений на жилищные сертификаты

Жители приграничных районов Курской области подали более 25 тыс. заявлений на получение жилищных сертификатов взамен утраченного из-за боевых действий жилья. Губернатор Алексей Смирнов сообщил, что на сегодня, 2 декабря, власти выдали почти 3 тыс. сертификатов.

Выдача жилищных сертификатов переселенцам из приграничных районов началась в августе. Через две недели после вторжения в регион вооруженных сил Украины (ВСУ) власти отчитались о выдаче 194 сертификатов. В начале ноября жители Суджанского и Большесолдатского районов вышли на несанкционированные митинги в центре Курска с жалобами на отсутствие помощи в приобретении жилья. После этого чиновники провели несколько встреч с переселенцами. С 12 ноября власти выдали 505 жилищных сертификатов. Первоочередное право на их получение имеют семьи участников специальной военной операции, ветераны, многодетные семьи и инвалиды.

По словам господина Смирнова, также переселенцам начали выплачивать первые компенсации за аренду жилья. По 40 тыс. руб. получат семьи, в которых воспитывается как минимум трое детей, и по 20 тыс. руб.— все остальные. Губернатор подчеркнул, что власти также оказывают поддержку тем, кто остался в приграничных районах. Для обеспечения их безопасности чиновники начали раздавать огнетушители. Сейчас региональное правительство совместно с федеральным центром разрабатывает программу восстановления территорий, которые в данный момент заняты ВСУ.

Боестолкновения в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС. Ранее сенатор от региона Алексей Кондратьев сообщал, что после вторжения приграничные районы покинули 160 тыс. человек. Примерно 50 тыс. уже вернулись.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...