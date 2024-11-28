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Путин извинился перед Меркель за своего лабрадора

Президент России Владимир Путин прокомментировал отрывок из мемуаров канцлера Германии Ангелы Меркель, где она описывала эпизод встречи с собакой в его резиденции. Он подчеркнул, что не хотел пугать политика и планировал «создать непринужденную, приятную атмосферу».

Госпожа Меркель в своих мемуарах «Свобода. Воспоминания 1954–2021» рассказала, что в 2007 году во время встречи с президентом в резиденции в Сочи столкнулась с его лабрадором по кличке Конни. Она сочла, что господин Путин знал о ее боязни собак и специально ее пугал. Владимир Путин сказал, что извинился перед ней, когда она рассказала о своей фобии.

«Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли! Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения, если ты еще вдруг когда-нибудь — я понимаю, что это маловероятно сегодня,— вдруг когда-нибудь приедешь — ни в коем случае не буду этого делать»,— пообещал господин Путин.

Госпожа Меркель в своих мемуарах рассказала об опыте общения с Владимиром Путиным. Так, например, она описала, как он опоздал почти на час на саммит G8 в 2007 году. По ее словам, президент России в ночь перед саммитом пил свое любимое немецкое пиво.

Подробнее о мемуарах экс-канцлера — в публикации «Ъ».

Фотогалерея

Как Владимир Путин общался с животными

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В 2000 году глава МЧС Сергей Шойгу передал в подарок Владимиру Путину щенка лабрадора по кличке Кони. Она часто принимала участие в официальных встречах, стала героем комикса журнала «Огонек» и книги, рассказывающей о жизни президента ее глазами. Кони умерла в конце 2014 года в возрасте 15 лет

В 2000 году глава МЧС Сергей Шойгу передал в подарок Владимиру Путину щенка лабрадора по кличке Кони. Она часто принимала участие в официальных встречах, стала героем комикса журнала «Огонек» и книги, рассказывающей о жизни президента ее глазами. Кони умерла в конце 2014 года в возрасте 15 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2000 году губернатор Орловской области Егор Строев подарил президенту Владимиру Путину породистого орловского рысака, в 2001 году глава Башкирии Муртаза Рахимов передал гнедого жеребца ахалтекинской породы по кличке Нагара. В том же году президенту был подарен конь по кличке Казбич кабардинской породы. В 2002 году от главы Киргизии Аскара Акаева президент получил иноходца по кличке Гюльсары. Ахалтекинских коней дарил Путину глава Туркменистана, арабских скакунов — лидеры Пакистана, ОАЭ и Иордании. Некоторые из этих лошадей были отправлены в конюшню в Ново-Огарево, другие — на отечественные конезаводы и Московский ипподром

В 2000 году губернатор Орловской области Егор Строев подарил президенту Владимиру Путину породистого орловского рысака, в 2001 году глава Башкирии Муртаза Рахимов передал гнедого жеребца ахалтекинской породы по кличке Нагара. В том же году президенту был подарен конь по кличке Казбич кабардинской породы. В 2002 году от главы Киргизии Аскара Акаева президент получил иноходца по кличке Гюльсары. Ахалтекинских коней дарил Путину глава Туркменистана, арабских скакунов — лидеры Пакистана, ОАЭ и Иордании. Некоторые из этих лошадей были отправлены в конюшню в Ново-Огарево, другие — на отечественные конезаводы и Московский ипподром

Фото: РИА Новости

В 2005 году в Казани, где проходили международные соревнования по конному спорту, президент Татарстана Минтимер Шаймиев подарил Владимиру Путину карликовую лошадь. Маленького скакуна, рост которого едва превышает 50 см в холке, звали Чип, но затем стали называть Вадик. Он живет в резиденции Ново-Огарево

В 2005 году в Казани, где проходили международные соревнования по конному спорту, президент Татарстана Минтимер Шаймиев подарил Владимиру Путину карликовую лошадь. Маленького скакуна, рост которого едва превышает 50 см в холке, звали Чип, но затем стали называть Вадик. Он живет в резиденции Ново-Огарево

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

В августе 2008 года в Уссурийском заповеднике господин Путин собственноручно надел спутниковый ошейник на пойманную сотрудниками тигрицу. Через год в сети появились сообщения, что она погибла. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков успокоил общественность: «подопечная» Владимира Путина нашлась вместе с маленьким тигренком

В августе 2008 года в Уссурийском заповеднике господин Путин собственноручно надел спутниковый ошейник на пойманную сотрудниками тигрицу. Через год в сети появились сообщения, что она погибла. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков успокоил общественность: «подопечная» Владимира Путина нашлась вместе с маленьким тигренком

Фото: РИА Новости

В 2008 году на день рождения господину Путину подарили уссурийского тигренка Машу. Некоторое время питомица жила в Ново-Огарево, а потом переехала в зоопарк в Геленджике. Она сменила несколько вольеров с подземными домами, бассейнами и видеокамерами. Сотрудники зоопарка называют ее «аристократкой» и «настоящей звездой»

В 2008 году на день рождения господину Путину подарили уссурийского тигренка Машу. Некоторое время питомица жила в Ново-Огарево, а потом переехала в зоопарк в Геленджике. Она сменила несколько вольеров с подземными домами, бассейнами и видеокамерами. Сотрудники зоопарка называют ее «аристократкой» и «настоящей звездой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

31 июля 2009 Владимир Путин побывал на острове Чкалова в Охотском море, где познакомился с белухой Дашей, на которую нужно было укрепить спутниковый передатчик. Несмотря на уверения специалистов, что кит не будет есть из рук человека, господину Путину удалось покормить Дашу. В марте 2010 года она попала в ледовый плен, но сумела спастись. Ученые в последний раз сообщали о ней летом 2013 года

31 июля 2009 Владимир Путин побывал на острове Чкалова в Охотском море, где познакомился с белухой Дашей, на которую нужно было укрепить спутниковый передатчик. Несмотря на уверения специалистов, что кит не будет есть из рук человека, господину Путину удалось покормить Дашу. В марте 2010 года она попала в ледовый плен, но сумела спастись. Ученые в последний раз сообщали о ней летом 2013 года

Фото: РИА Новости

В 2010 году премьер-министр Путин получил в подарок от болгарского коллеги Бойко Борисова щенка каракачанской овчарки. Чтобы выбрать кличку новому любимцу, был организован всероссийский конкурс. Его победителем стал пятилетний Дима Соколов, предложивший имя Баффи. Сообщалось, что пес живет в резиденции Ново-Огарево

В 2010 году премьер-министр Путин получил в подарок от болгарского коллеги Бойко Борисова щенка каракачанской овчарки. Чтобы выбрать кличку новому любимцу, был организован всероссийский конкурс. Его победителем стал пятилетний Дима Соколов, предложивший имя Баффи. Сообщалось, что пес живет в резиденции Ново-Огарево

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году Владимир Путин совершил экспедицию в Арктику на Землю Франца-Иосифа. Целью экспедиции было изучить ареалы обитания белого медведя. Господин Путин также надел на одного из них спутниковый ошейник. Но через несколько месяцев специалисты сообщили: медведь сумел избавиться от «маячка»

В 2010 году Владимир Путин совершил экспедицию в Арктику на Землю Франца-Иосифа. Целью экспедиции было изучить ареалы обитания белого медведя. Господин Путин также надел на одного из них спутниковый ошейник. Но через несколько месяцев специалисты сообщили: медведь сумел избавиться от «маячка»

Фото: Фотослужба председателя Правительства

В марте 2011 года в Хакасии на территории Саяно-Шушенского заповедника в урочище Калбак-Мэс Владимир Путин встретился со снежным барсом по кличке Монгол. Отловленному по программе спасения ирбисов Монголу надели спутниковый ошейник, чтобы следить за его передвижениями. После отъезда господина Путина ирбиса выпустили в дикую природу

В марте 2011 года в Хакасии на территории Саяно-Шушенского заповедника в урочище Калбак-Мэс Владимир Путин встретился со снежным барсом по кличке Монгол. Отловленному по программе спасения ирбисов Монголу надели спутниковый ошейник, чтобы следить за его передвижениями. После отъезда господина Путина ирбиса выпустили в дикую природу

Фото: kremlin.ru

В сентябре 2012 года Владимир Путин на дельтоплане показал стерхам новый путь на юг. Предполагалось, что так журавли научатся обходить места, где на них постоянно устраивают охоту. План не сработал. В 2017 году специалисты сообщали: популяция стерхов составляет не более двух десятков особей, и в ближайшие годы им грозит вымирание

В сентябре 2012 года Владимир Путин на дельтоплане показал стерхам новый путь на юг. Предполагалось, что так журавли научатся обходить места, где на них постоянно устраивают охоту. План не сработал. В 2017 году специалисты сообщали: популяция стерхов составляет не более двух десятков особей, и в ближайшие годы им грозит вымирание

Фото: Reuters / Alexsey Druginyn / RIA Novosti

В 2012 году губернатор северной японской префектуры Акито Норихиса Сатакэ подарил Владимиру Путину щенка породы акита-ину, которого назвали Юмэ (в переводе с японского — «мечта»). Имя для собаки господин Путин выбрал сам. Сообщалось, что Юмэ живет в Ново-Огарево

В 2012 году губернатор северной японской префектуры Акито Норихиса Сатакэ подарил Владимиру Путину щенка породы акита-ину, которого назвали Юмэ (в переводе с японского — «мечта»). Имя для собаки господин Путин выбрал сам. Сообщалось, что Юмэ живет в Ново-Огарево

Фото: Sputnik / Kremlin / Alexei Druzhinin / Reuters

4 февраля 2014 года Владимир Путин посетил Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда. Леопард был избран талисманом предстоящих Олимпийских игр в Сочи. Владимир Путин подошел к детенышу леопарда в одном из вольеров и погладил его. «Я люблю животных, видимо, чувствую их»,— признался потом президент. В 2015 году леопард Гром переехал в «Парк кошек» под Парижем, а его место занял леопард по кличке Симбад

4 февраля 2014 года Владимир Путин посетил Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда. Леопард был избран талисманом предстоящих Олимпийских игр в Сочи. Владимир Путин подошел к детенышу леопарда в одном из вольеров и погладил его. «Я люблю животных, видимо, чувствую их»,— признался потом президент. В 2015 году леопард Гром переехал в «Парк кошек» под Парижем, а его место занял леопард по кличке Симбад

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 октября 2017 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину на 65-летие щенка породы туркменский алабай. Кличка собаки — Вепалы, что значит Верный. Он живет в резиденции Ново-Огарево

11 октября 2017 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину на 65-летие щенка породы туркменский алабай. Кличка собаки — Вепалы, что значит Верный. Он живет в резиденции Ново-Огарево

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

13 мая 2021 года специалисты заказника «Желудинского» сообщили, что тигр Борис, выпущенный при участии Владимира Путина, на полгода пропал из поля зрения фотоловушек. Он был выпущен в природу вместе со своей спутницей Светлой в 2014 году. В январе 2020 года у пары появился второй выводок. Ученые не знают, что случилось с Борисом, но надеются, что он просто ушел осваивать новую территорию

13 мая 2021 года специалисты заказника «Желудинского» сообщили, что тигр Борис, выпущенный при участии Владимира Путина, на полгода пропал из поля зрения фотоловушек. Он был выпущен в природу вместе со своей спутницей Светлой в 2014 году. В январе 2020 года у пары появился второй выводок. Ученые не знают, что случилось с Борисом, но надеются, что он просто ушел осваивать новую территорию

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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В 2000 году глава МЧС Сергей Шойгу передал в подарок Владимиру Путину щенка лабрадора по кличке Кони. Она часто принимала участие в официальных встречах, стала героем комикса журнала «Огонек» и книги, рассказывающей о жизни президента ее глазами. Кони умерла в конце 2014 года в возрасте 15 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2000 году губернатор Орловской области Егор Строев подарил президенту Владимиру Путину породистого орловского рысака, в 2001 году глава Башкирии Муртаза Рахимов передал гнедого жеребца ахалтекинской породы по кличке Нагара. В том же году президенту был подарен конь по кличке Казбич кабардинской породы. В 2002 году от главы Киргизии Аскара Акаева президент получил иноходца по кличке Гюльсары. Ахалтекинских коней дарил Путину глава Туркменистана, арабских скакунов — лидеры Пакистана, ОАЭ и Иордании. Некоторые из этих лошадей были отправлены в конюшню в Ново-Огарево, другие — на отечественные конезаводы и Московский ипподром

Фото: РИА Новости

В 2005 году в Казани, где проходили международные соревнования по конному спорту, президент Татарстана Минтимер Шаймиев подарил Владимиру Путину карликовую лошадь. Маленького скакуна, рост которого едва превышает 50 см в холке, звали Чип, но затем стали называть Вадик. Он живет в резиденции Ново-Огарево

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

В августе 2008 года в Уссурийском заповеднике господин Путин собственноручно надел спутниковый ошейник на пойманную сотрудниками тигрицу. Через год в сети появились сообщения, что она погибла. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков успокоил общественность: «подопечная» Владимира Путина нашлась вместе с маленьким тигренком

Фото: РИА Новости

В 2008 году на день рождения господину Путину подарили уссурийского тигренка Машу. Некоторое время питомица жила в Ново-Огарево, а потом переехала в зоопарк в Геленджике. Она сменила несколько вольеров с подземными домами, бассейнами и видеокамерами. Сотрудники зоопарка называют ее «аристократкой» и «настоящей звездой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

31 июля 2009 Владимир Путин побывал на острове Чкалова в Охотском море, где познакомился с белухой Дашей, на которую нужно было укрепить спутниковый передатчик. Несмотря на уверения специалистов, что кит не будет есть из рук человека, господину Путину удалось покормить Дашу. В марте 2010 года она попала в ледовый плен, но сумела спастись. Ученые в последний раз сообщали о ней летом 2013 года

Фото: РИА Новости

В 2010 году премьер-министр Путин получил в подарок от болгарского коллеги Бойко Борисова щенка каракачанской овчарки. Чтобы выбрать кличку новому любимцу, был организован всероссийский конкурс. Его победителем стал пятилетний Дима Соколов, предложивший имя Баффи. Сообщалось, что пес живет в резиденции Ново-Огарево

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году Владимир Путин совершил экспедицию в Арктику на Землю Франца-Иосифа. Целью экспедиции было изучить ареалы обитания белого медведя. Господин Путин также надел на одного из них спутниковый ошейник. Но через несколько месяцев специалисты сообщили: медведь сумел избавиться от «маячка»

Фото: Фотослужба председателя Правительства

В марте 2011 года в Хакасии на территории Саяно-Шушенского заповедника в урочище Калбак-Мэс Владимир Путин встретился со снежным барсом по кличке Монгол. Отловленному по программе спасения ирбисов Монголу надели спутниковый ошейник, чтобы следить за его передвижениями. После отъезда господина Путина ирбиса выпустили в дикую природу

Фото: kremlin.ru

В сентябре 2012 года Владимир Путин на дельтоплане показал стерхам новый путь на юг. Предполагалось, что так журавли научатся обходить места, где на них постоянно устраивают охоту. План не сработал. В 2017 году специалисты сообщали: популяция стерхов составляет не более двух десятков особей, и в ближайшие годы им грозит вымирание

Фото: Reuters / Alexsey Druginyn / RIA Novosti

В 2012 году губернатор северной японской префектуры Акито Норихиса Сатакэ подарил Владимиру Путину щенка породы акита-ину, которого назвали Юмэ (в переводе с японского — «мечта»). Имя для собаки господин Путин выбрал сам. Сообщалось, что Юмэ живет в Ново-Огарево

Фото: Sputnik / Kremlin / Alexei Druzhinin / Reuters

4 февраля 2014 года Владимир Путин посетил Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда. Леопард был избран талисманом предстоящих Олимпийских игр в Сочи. Владимир Путин подошел к детенышу леопарда в одном из вольеров и погладил его. «Я люблю животных, видимо, чувствую их»,— признался потом президент. В 2015 году леопард Гром переехал в «Парк кошек» под Парижем, а его место занял леопард по кличке Симбад

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 октября 2017 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину на 65-летие щенка породы туркменский алабай. Кличка собаки — Вепалы, что значит Верный. Он живет в резиденции Ново-Огарево

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

13 мая 2021 года специалисты заказника «Желудинского» сообщили, что тигр Борис, выпущенный при участии Владимира Путина, на полгода пропал из поля зрения фотоловушек. Он был выпущен в природу вместе со своей спутницей Светлой в 2014 году. В январе 2020 года у пары появился второй выводок. Ученые не знают, что случилось с Борисом, но надеются, что он просто ушел осваивать новую территорию

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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