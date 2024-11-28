Путин извинился перед Меркель за своего лабрадора

Президент России Владимир Путин прокомментировал отрывок из мемуаров канцлера Германии Ангелы Меркель, где она описывала эпизод встречи с собакой в его резиденции. Он подчеркнул, что не хотел пугать политика и планировал «создать непринужденную, приятную атмосферу».

Госпожа Меркель в своих мемуарах «Свобода. Воспоминания 1954–2021» рассказала, что в 2007 году во время встречи с президентом в резиденции в Сочи столкнулась с его лабрадором по кличке Конни. Она сочла, что господин Путин знал о ее боязни собак и специально ее пугал. Владимир Путин сказал, что извинился перед ней, когда она рассказала о своей фобии.

«Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли! Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения, если ты еще вдруг когда-нибудь — я понимаю, что это маловероятно сегодня,— вдруг когда-нибудь приедешь — ни в коем случае не буду этого делать»,— пообещал господин Путин.

Госпожа Меркель в своих мемуарах рассказала об опыте общения с Владимиром Путиным. Так, например, она описала, как он опоздал почти на час на саммит G8 в 2007 году. По ее словам, президент России в ночь перед саммитом пил свое любимое немецкое пиво.

Подробнее о мемуарах экс-канцлера — в публикации «Ъ».