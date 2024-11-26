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Коммерсантъ FM
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Меркель в мемуарах рассказала, как Путин опоздал на саммит G8 из-за пива

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах «Свобода» рассказала о своем опыте общения с президентом России Владимиром Путиным. Так, она поделилась случаем, когда российский лидер почти на час опоздал на саммит G8 в 2007 году. Как оказалось, господин Путин в ночь перед саммитом пил свое любимое немецкое пиво.

Слева направо: президент Франции Николя Саркози, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джордж Буш на саммите G8 в 2007 году

Слева направо: президент Франции Николя Саркози, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джордж Буш на саммите G8 в 2007 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Слева направо: президент Франции Николя Саркози, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джордж Буш на саммите G8 в 2007 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы ждали и ждали. Если и есть что-то, чего я терпеть не могу, так это опоздание. Почему он это сделал? Кому он хотел что-то доказать? Или у него была реальная проблема? Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри я кипела»,— говорится в мемуарах госпожи Меркель (цитата по РБК).

Когда же президент России прибыл, он объяснил канцлеру: «Это вина Radeberger». Radeberger Pilsner — немецкое пиво премиум-класса. Как оказалось, Владимир Путин полюбил этот сорт еще во времена службы офицером КГБ в Дрездене в 1980-х. В ночь перед саммитом в номер президенту по его просьбе доставили целый ящик Radeberger. «Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было»,— сказал с усмешкой российский президент, вспоминает экс-канцлер. Бывший канцлер считает, что Владимиру Путину просто нравилось быть в центре внимания. «Вот что я получила в ответ на свою доброту»,— заключила госпожа Меркель.

Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год. Ее мемуары, поступившие в продажу сегодня, 26 ноября, охватывают период с 1954 по 2021 год. В книге госпожа Меркель рассказывает о своем жизненном пути от детства в ГДР до политической карьеры.

Подробнее о книге бывшего канцлера — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Мемы Меркель

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Ангела Меркель на приеме для колядующих в Берлине, 2013 год

Ангела Меркель на приеме для колядующих в Берлине, 2013 год

Фото: Michael Sohn / AP

С президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 2007 год

С президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 2007 год

Фото: Дмитрий Астахов / ИТАР-ТАСС

С президентом России Дмитрием Медведевым в ресторане в Мюнхене, 2009 год

С президентом России Дмитрием Медведевым в ресторане в Мюнхене, 2009 год

Фото: Михаил Климентьев / ИТАР-ТАСС

Ангела Меркель кормит австралийских лори в парке Марлоу в земле Мекленбург-Передняя Померания, 2021 год

Ангела Меркель кормит австралийских лори в парке Марлоу в земле Мекленбург-Передняя Померания, 2021 год

Фото: ТАСС

С сапером немецкой армии в учебном центре сухопутных войск ВС Германии в Летцлингене, 2006 год

С сапером немецкой армии в учебном центре сухопутных войск ВС Германии в Летцлингене, 2006 год

Фото: Eckehard Schulz / AP

С президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во французском Биаррице, 2019 год

С президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во французском Биаррице, 2019 год

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

Ангела Меркель спускается в подводную лодку класса 212A U-33 ВМС Германии в порту Варнемюнде, 2006 год

Ангела Меркель спускается в подводную лодку класса 212A U-33 ВМС Германии в порту Варнемюнде, 2006 год

Фото: Christian Charisius (GERMANY / Reuters

С президентом Франции Франсуа Олландом в Париже, 2015 год

С президентом Франции Франсуа Олландом в Париже, 2015 год

Фото: Pascal Rossignol (FRANCE - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST SOCIETY / Reuters

Ангела Меркель с водолазом на военно-морской базе в Киле, 2016 год

Ангела Меркель с водолазом на военно-морской базе в Киле, 2016 год

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

С президентом немецкого футбольного союза Вольфгангом Нирсбахом (с поднятыми руками слева) и министром внутренних дел Германии Хансом-Петером Фридрихом (с поднятыми руками справа) на матче между Германией и Грецией на чемпионате Европы по футболу 2012 года

С президентом немецкого футбольного союза Вольфгангом Нирсбахом (с поднятыми руками слева) и министром внутренних дел Германии Хансом-Петером Фридрихом (с поднятыми руками справа) на матче между Германией и Грецией на чемпионате Европы по футболу 2012 года

Фото: Peter Andrews (POLAND - Tags: SPORT SOCCER / Reuters

В школе Роберта Юнга в Берлине, 2014 год

В школе Роберта Юнга в Берлине, 2014 год

Фото: Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: POLITICS EDUCATION SOCIETY / Reuters

Фотографии Ангелы Меркель после записи новогодней речи разных годов — с 2005 по 2020 годы

Фотографии Ангелы Меркель после записи новогодней речи разных годов — с 2005 по 2020 годы

Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

На дебатах с кандидатом на пост канцлера Германии от партии СДПГ Мартином Шульцем в Берлине, 2017 год

На дебатах с кандидатом на пост канцлера Германии от партии СДПГ Мартином Шульцем в Берлине, 2017 год

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Vostock Photo

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Ангела Меркель на приеме для колядующих в Берлине, 2013 год

Фото: Michael Sohn / AP

С президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 2007 год

Фото: Дмитрий Астахов / ИТАР-ТАСС

С президентом России Дмитрием Медведевым в ресторане в Мюнхене, 2009 год

Фото: Михаил Климентьев / ИТАР-ТАСС

Ангела Меркель кормит австралийских лори в парке Марлоу в земле Мекленбург-Передняя Померания, 2021 год

Фото: ТАСС

С сапером немецкой армии в учебном центре сухопутных войск ВС Германии в Летцлингене, 2006 год

Фото: Eckehard Schulz / AP

С президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во французском Биаррице, 2019 год

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

Ангела Меркель спускается в подводную лодку класса 212A U-33 ВМС Германии в порту Варнемюнде, 2006 год

Фото: Christian Charisius (GERMANY / Reuters

С президентом Франции Франсуа Олландом в Париже, 2015 год

Фото: Pascal Rossignol (FRANCE - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST SOCIETY / Reuters

Ангела Меркель с водолазом на военно-морской базе в Киле, 2016 год

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

С президентом немецкого футбольного союза Вольфгангом Нирсбахом (с поднятыми руками слева) и министром внутренних дел Германии Хансом-Петером Фридрихом (с поднятыми руками справа) на матче между Германией и Грецией на чемпионате Европы по футболу 2012 года

Фото: Peter Andrews (POLAND - Tags: SPORT SOCCER / Reuters

В школе Роберта Юнга в Берлине, 2014 год

Фото: Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: POLITICS EDUCATION SOCIETY / Reuters

Фотографии Ангелы Меркель после записи новогодней речи разных годов — с 2005 по 2020 годы

Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

На дебатах с кандидатом на пост канцлера Германии от партии СДПГ Мартином Шульцем в Берлине, 2017 год

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Vostock Photo

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