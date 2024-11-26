Меркель в мемуарах рассказала, как Путин опоздал на саммит G8 из-за пива

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах «Свобода» рассказала о своем опыте общения с президентом России Владимиром Путиным. Так, она поделилась случаем, когда российский лидер почти на час опоздал на саммит G8 в 2007 году. Как оказалось, господин Путин в ночь перед саммитом пил свое любимое немецкое пиво.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент Франции Николя Саркози, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джордж Буш на саммите G8 в 2007 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Слева направо: президент Франции Николя Саркози, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джордж Буш на саммите G8 в 2007 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы ждали и ждали. Если и есть что-то, чего я терпеть не могу, так это опоздание. Почему он это сделал? Кому он хотел что-то доказать? Или у него была реальная проблема? Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри я кипела»,— говорится в мемуарах госпожи Меркель (цитата по РБК).

Когда же президент России прибыл, он объяснил канцлеру: «Это вина Radeberger». Radeberger Pilsner — немецкое пиво премиум-класса. Как оказалось, Владимир Путин полюбил этот сорт еще во времена службы офицером КГБ в Дрездене в 1980-х. В ночь перед саммитом в номер президенту по его просьбе доставили целый ящик Radeberger. «Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было»,— сказал с усмешкой российский президент, вспоминает экс-канцлер. Бывший канцлер считает, что Владимиру Путину просто нравилось быть в центре внимания. «Вот что я получила в ответ на свою доброту»,— заключила госпожа Меркель.

Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год. Ее мемуары, поступившие в продажу сегодня, 26 ноября, охватывают период с 1954 по 2021 год. В книге госпожа Меркель рассказывает о своем жизненном пути от детства в ГДР до политической карьеры.

Подробнее о книге бывшего канцлера — в материале «Ъ».