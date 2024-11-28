Индексы Мосбиржи и РТС росли почти на 2%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов Московской биржи (MOEX: MOEX) и РТС на 1,9%. По состоянию на 10:35 индекс Мосбиржи замедлил рост до 1,5%, до 2529,23 пункта. Индекс РТС также растет на 1,5%, до 737,67 пункта.

Курс юаня растет на 1,16%, до 14,6 руб. Вчера, 27 ноября, он превысил 15 руб. впервые с марта 2022 года.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

22 ноября внебиржевой курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку 103 руб. 27 ноября доллар на международном рынке Forex превышал 113 руб., евро — 120 руб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что россияне получают зарплату в рублях.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Акции перетекают на депозиты».