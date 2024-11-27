Курс юаня превысил 15 рублей впервые с марта 2022 года

Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 15 руб. впервые с 29 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 15:55 мск юань рос на 34,3 коп. и достиг уровня 15,013 руб. К 16:15 юань ускорил рост и торговался на уровне 15,125 руб. Официальный курс юаня на 27 ноября от Банка России — 14,44 руб.

Вместе с юанем активный рост также демонстрируют доллар и евро. Курс евро на международном рынке Forex превысил 120 руб. (+8,96%) впервые с марта 2022 года. Курс доллара за день вырос на несколько рублей и торгуется на Forex по 113,1 руб. (+7,6%).

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На прошлой неделе, 22 ноября, внебиржевой курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку 103 руб. По мнению министра финансов Антона Силуанова, для экспортеров фактор курса рубля важнее, чем уровень ключевой ставки. По его мнению, нынешний курс рубля способствует экспорту.

О ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Доллар подпитался санкциями».