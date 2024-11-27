Доллар на международном рынке превысил 113 рублей

Курс доллара на международном рынке Forex превысил 113 руб. По данным на 16:00 мск доллар торгуется по 113,24 руб. (+7,34%). За сегодняшний день доллар на международном рынке подорожал уже на несколько рублей. Евро на Forex к этому моменту подорожало до 120,5 руб. (+8,96%).

Официальный курс американской валюты на 27 ноября от ЦБ — 105,0604 руб./$. Стоимость евро регулятор установил на уровне 110,4943 руб./€.

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22 ноября внебиржевой курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку 103 руб. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что для экспортеров фактор курса рубля важнее, чем уровень ключевой ставки. По его мнению, нынешний курс рубля способствует экспорту.

О ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Доллар подпитался санкциями».