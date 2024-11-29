Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 30 ноября — 1 декабря
28 ноября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых байопик величайшей оперной певицы ХХ века Марии Каллас с Анджелиной Джоли в главной роли и российская комедия «Квартета И» «Один день в Стамбуле». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Мария
- Режиссер: Пабло Ларраин
- В ролях: Анджелина Джоли, Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер, Халук Бильгинер, Коди Смит-Макфи, Стивен Эшфилд
- Жанр: биография, драма, музыка / Италия, Германия, Чили, США / 124 мин.
- В прокате: с 28 ноября
Кинокритик Зинаида Пронченко: «Париж, 1970-е, рояль, истлевшая до фильтра сигарета — бессмысленный и тусклый взгляд Джоли, примерившей на излете собственной карьеры пропахшие нафталином шубы и атласные пелерины давно почившей дивы, чье имя до сих пор является символом оперного мастерства. Так начинается очередной эпизод сериала чилийского страстолюбца Пабло Ларраина, посвятившего себя богатым и знаменитым женщинам ХХ века, которые, несмотря на любовь миллионов почитателей по всему миру, окончили свои дни в депрессии и помешательстве.
Хотя, по мнению воспевшего их итоговые конвульсии режиссера, никогда и нигде они не были счастливы — ни в гардеробной Белого дома, ни на званых ужинах в Букингемском дворце, ни на подмостках "Ла Скала". Случай Каллас предсказуемо не стал исключением».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Лебединый хрип».
Эммануэль
- Режиссер: Одри Диван
- В ролях: Ноэми Мерлан, Уилл Шарп, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чача Хуан, Энтони Вон, Наоми Уоттс
- Жанр: драма, мелодрама / Франция / 107 мин.
- В прокате: с 28 ноября
Кинокритик Андрей Плахов: «Вместе со справедливыми наскоками движения #metoo на токсичную маскулинность новейшая феминистская революция принесла в киноиндустрию регламентированные правила съемок и новую штатную единицу — секс-инструкторов, без которых теперь ни шагу. Их присутствие ощутимо в каждом кадре "Эмманюэли" — и прежде всего в стиле игры исполнительницы главной роли Ноэми Мерлан. Эта актриса прославилась благодаря картине "Портрет девушки в огне", поднятой на щит феминистками. Не великое произведение, однако даже в нем иногда вспыхивала эмоциональная искра. Здесь же — полная мертвечина. Тридцатипятилетняя Эмманюэль—Мерлан интеллектуальна, пресыщена и образцово скучна».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Кондиционированная эротика».
Птица
- Режиссер: Андреа Арнольд
- В ролях: Никия Адамс, Франц Роговский, Барри Кеоган, Джейсон Буда, Жасмин Джобсон, Фрэнки Бокс
- Жанр: драма / Великобритания, США, Франция, Германия / 119 мин.
- В прокате: с 28 ноября
Кинокритик Ксения Рождественская: «Арнольд всегда снимала социальные драмы, истории о женщинах, которые существуют в бесконечной безнадеге районов-кварталов, в вечном повторении "жили-были", пытаясь найти себе хоть какое-нибудь "однажды". В "Птице" все иначе. "Птица" вся про "однажды"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Жить и быть».
Астрал. Медиум
- Режиссер: Дэмиэн Маккарти
- В ролях: Кэролин Брэкен, Гвилим Ли, Кэролайн Ментон, Стив Уолл, Тайг Мерфи, Джонатан Френч
- Жанр: ужасы / Ирландия, США / 98 мин.
- В прокате: с 28 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Позволив зрителям в прологе фильма чуть-чуть полюбоваться природными красотами "зеленого острова", Дэмиен Маккарти затем опрокидывает их в мир клаустрофобии. Три главных локации фильма одна другой депрессивнее».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сундукам закон не писан».
Один день в Стамбуле
- Режиссер: Авет Оганесян
- В ролях: Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина
- Жанр: комедия / Россия / 84 мин.
- В прокате: с 28 ноября
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Четверо друзей прилетают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля — бизнесмена Вадима. Но сразу по прилете выясняется, что он умер. Помощник Вадима предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору. Скорбное мероприятие неожиданно превращается в веселый день воспоминаний и объединяет давних друзей Вадима. Герои шутят, закусывают, вспоминают всех девушек Вадика. Всплывают и не самые приятные воспоминания… Ясно одно: он повлиял на жизнь каждого из собравшихся.
Проделав путь длиной в целый день и ведя разговоры длиной в целую жизнь, компания узнает, что смерть друга — не самое худшее, что случилось с ними за сегодня».
Приключения Паддингтона 3
- Режиссер: Дагал Уилсон
- В ролях: Бен Уишоу, Имелда Стонтон, Оливер Молтман, Джоэль Фрай, Робби Ги, Санджив Бхаскар
- Жанр: комедия, приключения, семейный / Великобритания, Франция, Япония, США / 106 мин.
- Слоган: «Маленький медведь. Большое путешествие»
- В прокате: с 28 ноября
Кинопрокатчик «Вольга»: «Паддингтон и семейство Браунов отправляются на родину медвежонка — в дремучее Перу! Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь все семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии».
Декодер. Игра гения
- Режиссер: Чэнь Сычэн
- В ролях: Лю Хаожань, Джон Кьюсак, Чэнь Даомин, Дэниэл У, Фэй Юй, Чэнь Сычэн
- Жанр: драма, военный, история / Китай / 156 мин.
- В прокате: с 21 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Декодер" — это как если бы Сергей Бондарчук, перекусив психоактивными веществами, снял "Твин Пикс". Или если бы Дэвид Линч с Кристофером Ноланом экранизировали, условно говоря, "Молодую гвардию", а Дэвид Боуи спел бы им "С чего начинается Родина".
С чего же она начинается, вундеркинду-математику Жун Цзиньцзену (Лю Хаожань) объяснят не раз и не два. Приемный отец растолкует символику иероглифа "держава": "Родина — это то, что мы должны защищать. Это моя страна. Там красиво". Поляк-профессор Лисевич (Джон Кьюсак), занесенный в Китай 1940-х ураганом мировой войны, сложит родине целый гимн: это твои любимые люди, дожди, ветра, стрекот цикад».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Военно-психоделическое воспитание».
Реплика
- Режиссер: Амир Исаев
- В ролях: Никита Ефремов, Софья Лебедева, Владислав Ценёв, Юрий Цурило, Александр Стефанцов, Макс Громов
- Жанр: драма, фантастика / Россия / 125 мин.
- В прокате: с 21 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Самое замечательное, что есть в "Реплике",— это две сексуальные сцены. Спасибо оператору Максиму Смирнову за то, что он пробудил ностальгические воспоминания о псевдогламурном софт-порно, какое снимали в Италии или во Франции лет сорок-пятьдесят тому назад. Такое же не переходящее грани буржуазной пристойности сплетенье рук, сплетенье ног, судьбы сплетенье. Выхваченные камерой на крупных планах детали тел. Фальшивые вздохи-стоны. Волосы, прилипшие к вспотевшему в приливе страсти девичьему лбу».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Реплика не в ту сторону».
Конклав
- Режиссер: Эдвард Бергер
- В ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Яцек Коман, Лусиан Мсамати
- Жанр: триллер, драма / Великобритания, США / 120 мин.
- В прокате: с 21 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Конклав" — это одновременно и политический триллер, в перипетиях которого можно увидеть параллели с предвыборной обстановкой почти в любом современном государстве, и герметичный детектив практически в духе Агаты Кристи, только вопрос "Кто это сделал?" относится не к убийству, а к секретным перепискам и глубоко запрятанным банковским переводам… Возможно, накал страстей здесь не такой яростный, как на настоящих выборах, но зато, в отличие от реальной жизни, вряд ли кто-то будет разочарован результатом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сакральная избирательная комиссия».
Великая
- Режиссер: Эллен Кёрас
- В ролях: Кейт Уинслет, Энди Сэмберг, Александр Скарсгард, Марион Котийяр, Андреа Райзборо, Ноэми Мерлан
- Жанр: биография, драма / Великобритания, США, Австралия, Сингапур, Венгрия / 117 мин.
- В прокате: с 21 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Великая" — полнометражный режиссерский дебют оператора Эллен Кёрас, снимавшей Кейт Уинслет в "Вечном сиянии чистого разума" (2004) и костюмной мелодраме "Версальский роман" (2014), где постановщиком был Алан Рикман, а также работавшей с Мартином Скорсезе, Джимом Джармушем, Спайком Ли и Сэмом Мендесом.
Новый совместный проект родился из ее с Уинслет общего увлечения Ли Миллер, которая была моделью журнала Vogue (в 19 лет ее "открыл", заметив на улице, лично Конде Наст, основатель одноименного издательского дома), вращалась среди парижской богемы 1920-х, стала ученицей, любовницей и музой великого Мана Рея, вышла замуж за египетского бизнесмена, путешествовала по Ближнему Востоку, фотографируя в Египте, Сирии и Ливии, которые тогда казались куда большей экзотикой, чем сейчас. А после высадки союзников в Нормандии в 1944 году отправилась на фронт, где документировала освобождение Франции и одной из первых запечатлела на пленку ужасы концлагерей».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Муза и пушки».