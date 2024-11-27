МИД ФРГ связал высылку российских журналистов с миграционными нарушениями

Германия не закрывала бюро «Первого канала» в Берлине, а федеральное правительство не предписывало российским журналистам покинуть страну, заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер. Он предположил, что претензии могли возникнуть со стороны органов миграционного контроля на уровне городских властей Берлина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристиан Вагнер

Фото: Stiftung Wissenschaft und Politik Кристиан Вагнер

Фото: Stiftung Wissenschaft und Politik

«Российские журналисты могут свободно и беспрепятственно вести репортажи в Германии»,— сказал Кристиан Вагнер на брифинге (цитата по Reuters). «Если вы не выполняете требования, необходимые для проживания в стране, то вы не можете работать как журналист — вы обязаны соблюдать требования»,— подчеркнул он.

Господин Вагнер добавил, что МИД ФРГ поддерживает связь с немецкими журналистами в Москве, поскольку Россия может предпринять «чрезмерно жесткие» действия.

О закрытии властями ФРГ немецкого бюро «Первого канала» сообщил телеканал. Утверждалось, что корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову предписали покинуть Германию. В ответ МИД РФ лишил аккредитации сотрудников немецкой медиагруппы ARD и обязал их уехать из России. Представитель МИД ФРГ Мария Захарова допустила аккредитацию новых сотрудников ARD, если будет возобновлена деятельность корреспондентского корпуса «Первого канала» в ФРГ.