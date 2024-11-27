РФ высылает двух журналистов ARD в ответ на закрытие в ФРГ бюро «Первого канала»

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что двух журналистов немецкой медиагруппы ARD лишили аккредитации в России. Им предписано покинуть страну. Решение принято в ответ на закрытие в Берлине бюро «Первого канала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия официального Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов, в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

По ее словам, МИД может рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD, если будет возобновлена деятельность корреспондентского корпуса «Первого канала» в ФРГ.

Покинуть Германию предписали корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову. О закрытии немецкого бюро «Первого канала» они узнали вчера, 26 ноября. Перед этим, отметили журналисты, телеканал выпустил сюжет о задержании в России гражданина Германии, которого ФСБ назвала причастным к диверсии на объектах энергетики.