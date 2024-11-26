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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге городская дума одобрила введение туристического налога

Дума Екатеринбурга одобрила введение туристического налога в уральской столице. С 1 января 2025 года с гостей города будут взимать 1% стоимости проживания в гостинице, отеле, хостеле, но не менее 100 руб. в день. Каждый год ставка будет повышаться на один процентный пункт, пока в 2029 году не составит 5%. Закон распространяется лишь на 132 гостиницы и хостела, зарегистрированных в налоговом реестре, хотя в городе их, по данным администрации, более 2 тыс. Сейчас регистрация в реестре добровольная, сделать ее обязательной можно только на федеральном уровне.

В городском законе предусмотрены льготы для категорий граждан, определенных федеральным законодательством. Также от уплаты освобождаются дети до 18 лет. Депутаты предложили предоставить льготу многодетным семьям, было решено вернуться к этому вопросу позже и, если потребуется, дополнить принятый документ. Планируется, что сбор налога принесет в городской бюджет 84,2 млн руб. в год. Полученные средства будут потрачены на повышение туристической привлекательности города.

Ранее Уральская ассоциация туризма направляла письмо председателю гордумы Анне Гурарий с просьбой отложить введение туристического налога. На заседании профильной комиссии представитель гостиничной сферы заявил, что у них нет технических средств, чтобы обрабатывать налог.

Анна Капустина, Екатеринбург

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