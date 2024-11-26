Лавров: призывом к превентивным ударам по РФ в НАТО отбросили все приличия

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс отбросил все приличия и наконец стал оглашать истинные намерения в отношении России. Так он прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра о возможных превентивных высокоточных ударах по РФ в случае прямого вооруженного конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Думаю, тут комментировать даже нечего, просто все приличия уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично»,— сказал господин Лавров на Совещании глав органов безопасности и разведслужб государств—участников СНГ (цитата по ТАСС).

Заявление Роба Бауэра прозвучало вчера, 25 ноября, на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, в нынешних условиях «грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России», если та нападет на страну—члена альянса. В связи с этим необходимо наращивать инвестиции в оборонную промышленность, считает он. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Военного комитета НАТО, заявила: «Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину».

Между тем несколько дней назад Роб Бауэр заверил, что войска НАТО уже бы участвовали в боевых действиях на Украине, если бы у России не было ядерного оружия. Вместе с тем удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь РФ он назвал оправданными с военной точки зрения. Согласно обновленной ядерной доктрине России, за этими ударами может последовать ядерный ответ.

О реакции Запада на применение Россией баллистической ракеты «Орешник» — в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».