Главные новости за 25 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Вечером 24 ноября в салоне рейсового автобуса №26, двигавшегося по Лиговскому проспекту, прогремел взрыв. В результате ЧП пострадала пожилая женщина, ее доставили в Мариинскую больницу. Вскоре выяснились и причины инцидента — случилась разгерметизация ресивера пневмосистемы, установленного заводом-производителем. В итоге «Пассажиравтотранс» принял решение снять с маршрутов аналогичные автобусы Volgabus 5270G, поступившие в город по контракту 2018 года.

Не менее страшная история с рейсовым автобусом №181 произошла утром 25 ноября в Ленобласти, где в ДТП с фурой пострадали 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Девять пассажиров поступили в городскую больницу имени Костюшко. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В отношении 44-летнего водителя автобуса также возбудили дело за нарушение ПДД.

Петербургская компания Setl Group заключила сделку по покупке участка на Октябрьской набережной площадью 10,6 га. Это территория бывшей промзоны, расположенной недалеко от ЖК «Пульс на набережной». Компания планирует возвести на указанной земле четыре жилых дома общей площадью 180 кв. метров. Там же должны появиться школа на 1125 мест, две детских сада и три паркинга. В рамках первой очереди на рынок выведут около 90 тыс. кв. метров жилья. Объем инвестиций в проект оценивают в 19 млрд рублей.

Первый поезд в тестовом режиме пустили со станции метро «Спасская» до строящегося «Горного института». Состав успешно преодолел участок протяженностью более 3,6 км. В ходе обкатки на новом отрезке Лахтинско-Правобережной линии специалисты протестируют работу систем связи и корректность функционирования централизованной системы управления: сигнальных механизмов, комплекса стрелочных переводов, систем автоматического ведения поездов. Для пассажиров станцию обещают открыть до конца 2024 года.

В Выборгском районе Ленобласти в течение трех-четырех лет планируют построить гостиничный комплекс. Объем инвестиций в реализацию проекта на территории мыса Бобовый оценивается в 2,3 млрд рублей. Земля площадью 6,8 га находится на берегу Выборгского залива. Предполагается, что в комплексе на 160 номеров будет термокомплекс с открытым бассейном и видовой ресторан на 140 мест.

«СКА Арена» готова к проведению Кубка Первого канала по хоккею. Площадка была недоступна из-за ремонтных работ после пожара, случившегося в июне 2024 года. По словам президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, все имевшиеся к стадиону вопросы сняты. Турнир пройдет в Петербурге с 12 по 15 декабря. В нем примут участием команда «Россия 25», сборные Белоруссии и Казахстана, а также сборная Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Федеральная сеть кондитерских «Ванлав», известная по работе в Москве, Казани и ряде крупных городов на юге России, до конца этого года собирается выйти на рынок Петербурга. Компания решила арендовать помещение на Невском проспекте, 72. Жители города смогут попробовать разнообразные десерты: торты, эклеры и другие изделия. Эксперты считают, что «Ванлаву» придется столкнуться с высокой конкуренцией, так как в городе аномальное количество пекарен со своей линейкой кондитерских изделий.

Старейшая в Петербурге пышечная на Большой Конюшенной улице, д. 25 не открылась после ремонта в намеченный срок — 25 ноября. В заведении сообщили, что технически не успели устранить недоработки и пообещали привести все в порядок в ближайшее время. Отметим, что ремонт в помещении пышечной, работающей с 1958 года, ведется с 11 ноября.

Россиянина, пытавшегося вывезти в США коллекцию из 402 полудрагоценных камней, задержали на пешеходном пункте пропуска в Ивангороде. Мужчина хотел пройти границу через «зеленый коридор», заявив тем самым об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе досмотра багажа россиянина обнаружили 4,4 кг минералов различной формы, цвета и размера. Гражданин пояснил таможенникам, что собирал коллекцию много лет. В итоге он решил вывезти ее на другой континент, где проживает на постоянной основе.

Около трех часов дня 25 ноября пользователи Т-Банка из Петербурга, Москвы и Ярославской области столкнулись со сбоями в работе приложения. Большинство проблем связаны с платежами и переводами денег. В Т-Банке в свою очередь сообщили, что исправляют ошибку. Согласно данным с сайта Сбой.РФ, только за час на работу приложения поступило 340 жалоб.