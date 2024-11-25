Сеть кондитерских «Ванлав» откроет точку в Петербурге до конца года

Федеральная сеть кондитерских «Ванлав», известная по работе в Москве, Казани и ряде крупных городов на юге России, до конца этого года собирается выйти на рынок Петербурга, сообщает «Новый проспект». Компания решила арендовать помещение на Невском проспекте, 72. Жители города смогут попробовать разнообразные десерты: торты, эклеры и другие изделия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер одной из точек сети кондитерских «Ванлав»

Фото: Пресс-служба сети кондитерских «Ванлав» Интерьер одной из точек сети кондитерских «Ванлав»

Фото: Пресс-служба сети кондитерских «Ванлав»

Эксперты считают, что «Ванлаву» придется столкнуться с высокой конкуренцией, так как в городе аномальное количество пекарен со своей линейкой кондитерских изделий. Конкурентным преимуществом сети, созданной дагестанским предпринимателем Бегзадой Рамазановым, специалисты называют изощренную рецептуру и яркое позиционирование.

Отметим, что на данный момент сеть кондитерских «Ванлав» насчитывает 33 точки. Сумма инвестиций для запуска цеха и первой локации по франшизе составляет от 10 млн рублей. Срок окупаемости подобных проектов — два года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургская сеть товаров для детей «Вотоня» намерена открыть магазины в соседних регионах. В 2024 году начал работать отдел в Великом Новгороде, в начале декабря компания планирует прийти в Череповец.

Андрей Маркелов