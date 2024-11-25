Петербуржцы пожаловались на сбои в работе Т-Банка

Около трех часов дня 25 ноября пользователи Т-Банка из Петербурга, Москвы и Ярославской области столкнулись со сбоями в работе приложения. Большинство проблем связаны с платежами и переводами денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Т-Банке в свою очередь сообщили, что исправляют ошибку. Согласно данным с сайта Сбой.РФ, только за час на работу приложения поступило 340 жалоб. Больше всего пострадали жители Москвы (62%), из Петербурга и Ярославской области — 5% обращений.

Ранее «Ъ-СПб» писал о похожем сбое в работе Т-Банка 31 октября. Тогда помимо основного приложения кредитной организации перестал работать официальный сайт и Т-Инвестиции. Проблема затронула более 2 тыс. человек.

Андрей Маркелов