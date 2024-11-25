Россиянин пытался вывезти через Ивангород в США коллекцию из полудрагоценных камней

Россиянина, пытавшегося вывезти в США коллекцию из 402 полудрагоценных камней, задержали на пешеходном пункте пропуска в Ивангороде, сообщает Северо-Западное таможенное управление 25 ноября. Мужчина хотел пройти границу через «зеленый коридор», заявив тем самым об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Образцы полудрагоценных камней, изъятых таможенниками

Фото: Пресс-служба Северо-Западной таможенного управления Образцы полудрагоценных камней, изъятых таможенниками

Фото: Пресс-служба Северо-Западной таможенного управления

Однако в ходе досмотра багажа россиянина обнаружили 4,4 кг минералов различной формы, цвета и размера. Мужчина пояснил таможенникам, что собирал коллекцию много лет. В итоге он решил вывезти ее на другой континент, где проживает на постоянной основе.

Природные материалы направили на исследование. Среди камней обнаружили опал, агат, янтарь, яшму, чароит, родонит, а также останки раковин ввымерших головоногих моллюсков. По факту случившегося возбудили административные дела по ч.1 ст 16.2 и по ст.16.3 КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские таможенники не пустили в Россию более двух тонн незадекларированных гелей для душа, произведенных в Испании.

Андрей Маркелов