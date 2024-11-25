Главные новости за 25 ноября. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов
Один человек погиб и один пострадал при обстреле белгородского Шебекина.
Воронежский облсуд смягчил приговор бывшему депутату облдумы Сергею Почивалову.
Ветеран СВО назначен врио руководителя аппарата правительства Тамбовской области.
Белгородский вице-губернатор Рустэм Зайнуллин вернулся из «Барса» спустя 1,5 месяца службы.
Воронежская нефтяная компания попала на первую ступень банкротства по иску Александра Кержакова.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков предложил ограничить парковку машин в Шебекинском округе.
Школу в Липецке отремонтирует компания депутата гордумы Воронежа за 138 млн руб.
В должность главы Орловского округа Орловской области вступил Александр Черных.
Белгородская и Орловская области оказались в федеральном топе по дефициту кадров.