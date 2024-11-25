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Один человек погиб и один пострадал при обстреле белгородского Шебекина

Вооруженные силы Украины сбросили взрывные устройства с БПЛА в городе Шебекино Белгородской области. В результате один мирный житель погиб на месте, еще один — получил осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставляет его в горбольницу №2 в облцентре. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Также в городе выбиты стекла в трех многоквартирных домах. Осколками посечены легковой автомобиль и грузовик. Поврежден фасад соцобъекта, пробита кровля гаража.

Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал село Муром Шебекинского округа. В результате были повреждены остекление и фасад социального объекта.

Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

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Алина Мороззова

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