Александр Черных утвердился на посту главы Орловского округа Орловской области

В должность главы Орловского округа Орловской области вступил Александр Черных. Его избрал окружной совет депутатов в ходе тайного голосования. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Александр Черных

Фото: администрация Орловского округа Орловской области

По данным Rusprofile, с 3 сентября господин Черных работал на этом посту в качестве исполняющего обязанности. Он сменил на этой должности Романа Жукова, который покинул ее по собственному желанию в конце августа.

Александр Черных родился в июне 1980 года в Орловской области. В 2002 году окончил Орловский юридический институт МВД России. Перед тем, как возглавить Орловский округ, работал заместителем руководителя местной администрации.

Анастасия Колпачева