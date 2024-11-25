Белгородский губернатор предложил ограничить парковку машин в Шебекинском округе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания предложил ограничить въезд и парковку автомобилей в обстреливаемых населенных пунктах Шебекинского округа. По его словам, на восстановление пострадавших из-за атак машин тратятся «катастрофические деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Согласно докладу главы муниципалитета Владимира Жданова, с начала спецоперации в округе был поврежден 2 541 автомобиль, компенсации выплачены владельцам 2 039-ти. По словам господина Гладкова, на эти цели было потрачено около 3 млрд руб. За минувшую неделю разрушения получили 98 машин, но выплатить компенсации за них власти не смогут «из-за гигантских затрат».

«Только сегодня Владимир Николаевич мне отдал заявок на компенсацию жилья на 200 млн руб., а всего лежит 350 млн руб. неоплаченных счетов, по автомобилям еще 200 млн руб. Это уже 500 млн руб., а мы только на прошлой неделе заплатили 400 млн руб. вне бюджета. Это катастрофические деньги»,— пояснил губернатор.

Господин Гладков считает, что жители умышленно оставляют транспорт на опасных территориях, потому что власти возмещают повреждения. «Люди уезжают в другие регионы, а транспорт оставляют у себя во дворах. Потом приезжают и говорят, чтоб мы его восстановили. Правильно это? Мне кажется, нет»,— сказал глава региона. Он предложил господину Жданову подумать над решением этой проблемы. Например, установить крытые стоянки или разрешить оставлять автомобили только вне обстреливаемых территорий. Представить свои варианты решения проблемы глава муниципалитета должен к следующему оперативному совещанию.

С начала спецоперации приграничные районы Белгородской области подвергаются ежедневным обстрелам. В прошлом году власти уже ограничивали въезд для гражданских автомобилей в Шебекино: тогда они могли свободно проезжать в город только с 6:00 до 21:00. Спустя несколько дней ограничения сняли.

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Анастасия Колпачева