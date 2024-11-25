Finexpertiza: Орловская и Белгородская области в топе по дефициту кадров

По итогам третьего квартала сразу два региона Черноземья оказались в десятке областей с наибольшим дефицитом кадров в РФ, следует из результатов исследования аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росстата и Роструда. В Орловской области на одного незанятого пришлось 13,1 вакансии (пятое место в рейтинге), в Белгородской области — 10,9 вакансии (седьмое место). Первое место в стране занимает Амурская область, где число вакансий на незанятого составило 28,6, второе — Ленинградская область (25), третье — Нижегородская (22,3).

Другие регионы Черноземья в десятку по дефициту кадров не вошли. Так, в Воронежской области к концу третьего квартала на одного безработного приходилось 3,8 вакансии, что ниже среднего значения по стране (пять вакансий). В Курской области показатель составил 5,3 вакансии на одного незанятого, в Липецкой и Тамбовской областях — 8,9 и 10 вакансий на одного безработного соответственно.

По данным на конец сентября 2024 года, численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в этих регионах, значительно ниже потребности в работниках. Например, в Воронежской области в сентябре 2024 года было зарегистрировано 6,1 тыс. безработных при 22,9 тыс. открытых вакансиях. В Курской области по итогу сентября текущего года числилось 1,9 тыс. безработных при заявленных 10 тыс. вакансиях, в Липецкой области — 2 тыс. безработных к 20 тыс. вакансий, в Орловской области — 1,3 тыс. безработных к 16,98 тыс. вакансий, в Тамбовской области — 1,5 тыс. к 17,63 тыс.

Как рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова, за год наиболее значительно выросла потребность в кадрах у представителей сферы торговли — более чем в полтора раза, а в рознице еще больше. Примерно на треть планировали увеличить набор сотрудников в сфере административной деятельности (в особенности охранные и клининговые компании). Нарастить найм персонала на четверть собирались в обрабатывающей промышленности и в сфере информации и связи.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что регионы Черноземья начали принимать законы, согласно которым увеличивается стоимость рабочего патента для трудовых мигрантов.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова