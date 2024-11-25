Воронежский облсуд смягчил приговор бывшему депутату облдумы Почивалову

Воронежский облсуд смягчил приговор 59-летнему экс-депутату облдумы от «Единой России» Сергею Почивалову, который в середине этого года получил пять лет колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. руб. за мошенничество (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Согласно картотеке дел, приговор был изменен без изменения квалификации.

Сергей Почивалов

Фото: Олег Харсеев

Как рассказали «Ъ» в пресс-службе облсуда, Почивалову наказание снижено до трех лет колонии. Второму подсудимому Александру Чубу, который получил три с половиной года колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб., — до двух лет.

Сергея Почивалова задержали в феврале 2021 года, когда он уже не был депутатом облдумы, но все еще являлся членом «Единой России». После этого его исключили из партии. В основу уголовного дела против него легли обстоятельства исполнения контрактов на поставку администрации Воронежа песка для нужд города. Как установил суд, в 2019 году подсудимые через подконтрольное ООО «Спарк Инвест» поставили властям более дешевый песок, нанеся ущерб в 11 млн руб. Кроме того Почивалов был признан виновным в предоставлении в департамент (ныне — министерство) аграрной политики региона подложных документов, по которым получил субсидию в размере 441 тыс. руб. (ранее речь шла о 600 тыс.) для ООО «Рыбхоз Березовский».

Уголовное дело Почивалова и Чуба впервые было рассмотрено в середине 2022 года, когда их приговорили к штрафам в 750 тыс. руб. и 250 тыс. руб. соответственно. Прокуратура не согласилась с мягкостью приговора и обжаловала его. Облсуд же отменил решение первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение, которое закончилось реальным сроком. Подсудимых взяли под стражу в зале суда.

Сергей Толмачев