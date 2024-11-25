ЦБ Узбекистана отрицает блокировку карт UnionPay Газпромбанка

Центробанк Узбекистана и банки страны не блокировали карты UnionPay Газпромбанка, сообщила пресс-служба узбекистанского регулятора. Как сообщалось, их перестали обслуживать в Узбекистане, Индии, Турции, Германии, ОАЭ, Казахстане, Таиланде и других странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«ЦБ и отечественные банки не блокировали работу карт UnionPay. Более подробную информацию, считаем, можно получить у представителей UnionPay»,— сказал представитель пресс-службы ЦБ Узбекистана «РИА Новости».

Центробанк Узбекистана аккредитовал представительство Газпромбанка в стране в январе 2022 года. На прошлой неделе ТАСС сообщил, что снятие наличных с карт UnionPay в банкоматах на территории страны стало недоступным. Также известно о проблемах с обслуживанием карт в еще около 20 государствах.

21 ноября Минфин США ввел санкции в отношении 100 финансовых организаций как российских, так и иностранных с российским участием. Крупнейшим из них стал Газпромбанк.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Россиян отключили от UnionPay».